Monster Beverage in rally, secondo trimestre batte le attese
(Teleborsa) - Ottima performance per Monster Beverage che scambia in rialzo del 6,48%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale annunciata dal gruppo degli energy drink. Il secondo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 0,52 dollari superiore ai 0,47 dollari attesi dal consensus e ricavi per 2,11 miliardi, anche in questo caso migliore dei 2,08 miliardi, indicati dagli analisti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del produttore e fornitore di bevande più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Monster Beverage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66,21 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 68,61.
