Monster Beverage in rally, secondo trimestre batte le attese

(Teleborsa) - Ottima performance per Monster Beverage
che scambia in rialzo del 6,48%.
A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale annunciata dal gruppo degli energy drink. Il secondo trimestre si è chiuso con un utile per azione
di 0,52 dollari superiore ai 0,47 dollari attesi dal consensus e ricavi
per 2,11 miliardi, anche in questo caso migliore dei 2,08 miliardi, indicati dagli analisti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del produttore e fornitore di bevande
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Monster Beverage
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66,21 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 68,61.