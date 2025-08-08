Monster Beverage in rally, secondo trimestre batte le attese

Monster Beverage

produttore e fornitore di bevande

Nasdaq 100

Monster Beverage

(Teleborsa) - Ottima performance perche scambia in rialzo del 6,48%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale annunciata dal gruppo degli energy drink. Il secondo trimestre si è chiuso con undi 0,52 dollari superiore ai 0,47 dollari attesi dal consensus eper 2,11 miliardi, anche in questo caso migliore dei 2,08 miliardi, indicati dagli analisti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66,21 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 68,61.