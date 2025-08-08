Milano 12:13
Munich Re cola a picco dopo taglio guidance 2025

(Teleborsa) - Munich Re taglia la guidance 2025 e fa colare a picco tutto il comparto delle riassicurazioni, che evidenzia oggi pesanti ribassi. Il titolo MUnich Re perde circa il 7% a Francoforte, mentre la connazionale Hannover Re cede circa il 4%, Swiss Re il 2,3% ed Allianz l'1,5%.

La compagnia di riassicurazione tedesca Munich Re ha tagliato le stime sui ricavi di riassicurazione 2025 a circa 40 miliardi dai 42 miliardi precedenti, facendo cenno alla debolezza dell'attività ed allo sfavorevole andamento del cambio, mentre la stima sui ricavi complessivi scende a 62 miliardi dai 64 miliardi precedenti. La compagnia ha invece mantenuto il suo target di utile per l'intero anno di 6 miliardi.

Il secondo trimestre si è chiuso con un utile di Gruppo di 2,1 miliardi, ma i ricavi sono scesi leggermente a 14,8 miliardi. Il Business riassicurativo ha contribuito con 1,8 miliardi al risultato netto di Gruppo. I rinnovi al 1° luglio hanno registrato una diminuzione dei volumi de 3,2% a fronte di un calo dei prezzi del 2,5%.
