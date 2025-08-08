Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 19:23
23.574 +0,79%
Dow Jones 19:23
44.182 +0,49%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,16 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,16 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,16 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```