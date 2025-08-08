Milano
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 17.58
New York: allunga il passo Expedia
Migliori e peggiori
,
In breve
08 agosto 2025 - 16.10
Rialzo per il
comparatore turistico mondiale
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,14%.
Titoli e Indici
Expedia
+4,43%
