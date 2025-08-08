Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:42
23.518 +0,55%
Dow Jones 17:42
44.045 +0,17%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: allunga il passo Expedia

Rialzo per il comparatore turistico mondiale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,14%.
