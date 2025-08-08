New York: amplia il rialzo Micron Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di microchip
, che scambia in rialzo del 5,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,94%, rispetto a +1,53% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La situazione di medio periodo di Micron Technology
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 120,9 USD. Supporto visto a quota 113,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 128,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)