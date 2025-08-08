Milano 17:35
New York: andamento rialzista per STERIS
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni, che lievita del 3,20%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STERIS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di STERIS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 246,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 239,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 253,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
