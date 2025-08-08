New York: andamento sostenuto per Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo
, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Live Nation Entertainment
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 147,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 157,7. Il peggioramento di Live Nation Entertainment
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 141,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)