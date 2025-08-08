New York: balza in avanti Alphabet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della Holding statunitense a cui fa capo Google
, con una variazione percentuale del 3,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Alphabet
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 205,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 199,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 210,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)