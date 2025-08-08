Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 19:23
23.574 +0,79%
Dow Jones 19:23
44.182 +0,49%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: balza in avanti Alphabet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della Holding statunitense a cui fa capo Google, con una variazione percentuale del 3,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alphabet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alphabet rispetto all'indice.


Tecnicamente, Alphabet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 205,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 199,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 210,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
