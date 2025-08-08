Milano
17:35
41.624
+0,56%
Nasdaq
21:03
23.603
+0,91%
Dow Jones
21:03
44.200
+0,53%
Londra
17:35
9.096
-0,06%
Francoforte
17:35
24.163
-0,12%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 21.19
New York: balza in avanti DexCom
Migliori e peggiori
,
In breve
08 agosto 2025 - 20.00
Apprezzabile rialzo per il
produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, in guadagno del 2,71% sui valori precedenti.
Dexcom
+2,76%
