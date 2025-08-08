New York: brillante l'andamento di MetLife

(Teleborsa) - Bene la compagnia assicurativa
, con un rialzo del 3,38%.
Il movimento di MetLife
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di MetLife
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,86 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 77,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 73,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)