New York: brillante l'andamento di MetLife

(Teleborsa) - Bene la compagnia assicurativa, con un rialzo del 3,38%.

Il movimento di MetLife, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di MetLife mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,86 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 77,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 73,41.

