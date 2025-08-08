New York: brusca correzione per Super Micro Computer

(Teleborsa) - A picco il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che presenta un pessimo -3,9%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Super Micro Computer
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Super Micro Computer
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 43,8 USD. Prima resistenza a 46,64. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 42,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)