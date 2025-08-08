Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:42
23.518 +0,55%
Dow Jones 17:42
44.045 +0,17%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Migliori e peggiori
New York: calo per Dayforce
(Teleborsa) - Rosso per la società specializzata nello sviluppo di software per la gestione del capitale umano, che sta segnando un calo del 2,39%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Dayforce rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Dayforce, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 51,05 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 52,39 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 50,57.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
