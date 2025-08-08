Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:42
23.518 +0,55%
Dow Jones 17:42
44.045 +0,17%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: giornata depressa per Akamai Technologies

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Akamai Technologies
(Teleborsa) - Pressione sul provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che tratta con una perdita del 3,24%.

L'andamento di Akamai Technologies nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 75,29 USD. Supporto a 70,74. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 79,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```