New York: giornata depressa per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Pressione sul provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che tratta con una perdita del 3,24%.
L'andamento di Akamai Technologies
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 75,29 USD. Supporto a 70,74. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 79,84.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)