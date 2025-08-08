Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 21:03
23.603 +0,91%
Dow Jones 21:03
44.200 +0,53%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: giornata depressa per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per IBM
Rosso per la "Big Blue", che sta segnando un calo del 2,03%.
Condividi
```