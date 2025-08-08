New York: giornata negativa in Borsa per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda globale di media e intrattenimento
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Warner Bros Discovery
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Warner Bros Discovery
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,91 USD con area di resistenza individuata a quota 11,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)