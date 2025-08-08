New York: giornata negativa in Borsa per Warner Bros Discovery

azienda globale di media e intrattenimento

Warner Bros Discovery

Nasdaq 100

Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Si muove in perdita l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,91 USD con area di resistenza individuata a quota 11,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)