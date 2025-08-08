New York: in acquisto Expedia

(Teleborsa) - Ottima performance per il comparatore turistico mondiale
, che scambia in rialzo del 5,14%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Expedia
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Expedia
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 209 USD. Possibile una discesa fino al bottom 189,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 228,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)