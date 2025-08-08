Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 21:04
23.601 +0,91%
Dow Jones 21:04
44.194 +0,51%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: mette il turbo Apple

Rialzo per la casa di Cupertino, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,39%.
