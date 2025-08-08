New York: Microchip Technology si muove verso il basso

grosso chip maker americano

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 6,12%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 61 USD con area di resistenza individuata a quota 63,22. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)