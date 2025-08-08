New York: netto calo registrato da DoorDash

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader americano delle consegne di pasti
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,52% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DoorDash
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di DoorDash
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 267,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 252,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 283,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)