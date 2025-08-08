Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:43
23.520 +0,56%
Dow Jones 17:43
44.040 +0,16%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: preme sull'acceleratore Monster Beverage

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Monster Beverage
Brillante rialzo per il produttore e fornitore di bevande, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,17%.
Condividi
```