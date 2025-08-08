New York: rosso per Uber Technologies

(Teleborsa) - Ribasso per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che presenta una flessione del 3,61%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Uber Technologies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,79%, rispetto a +0,82% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente, Uber Technologies
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 92,78 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,38. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 98,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)