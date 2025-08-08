Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 19:24
23.579 +0,81%
Dow Jones 19:24
44.189 +0,50%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

New York: scambi negativi per Dentsply Sirona

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Dentsply Sirona
(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che passa di mano con un calo del 3,59%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Dentsply Sirona rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Dentsply Sirona, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,49 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,15 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```