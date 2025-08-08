New York: Trade Desk in forte discesa

società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie

Trade Desk

Nasdaq 100

Trade Desk

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 37,83% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,61 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,61. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)