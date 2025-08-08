Milano 12:13
41.765 +0,90%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 12:13
9.105 +0,05%
Francoforte 12:13
24.159 -0,14%

Oro: 3.399,8 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 3.399,8 dollari alle 11:30
L'Oro vale 3.399,8 dollari l'oncia (+0,06%) alle 11:30.
Condividi
```