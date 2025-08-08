Milano 14:10
Parigi: scambi in positivo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credit Agricole evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,85 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,52. L'equilibrata forza rialzista di Credit Agricole è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,18.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
