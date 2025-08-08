Milano
17:35
41.624
+0,56%
Nasdaq
19:25
23.569
+0,77%
Dow Jones
19:25
44.190
+0,50%
Londra
17:35
9.096
-0,06%
Francoforte
17:35
24.163
-0,12%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 19.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 64,12 dollari alle 19:30
Petrolio a 64,12 dollari alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
08 agosto 2025 - 19.30
Prezzo del greggio Wti a 64,12 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 67,54 dollari alle 19:30
Petrolio a 68,78 dollari alle 11:30
Petrolio a 68,99 dollari alle 15:40
Petrolio a 65,03 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+0,42%
Altre notizie
Petrolio a 67,07 dollari alle 11:30
Petrolio a 68,87 dollari alle 11:30
Petrolio a 68,27 dollari alle 11:30
Petrolio a 66,3 dollari alle 15:40
Petrolio a 68,19 dollari alle 11:30
Petrolio a 68,39 dollari alle 15:40