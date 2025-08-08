Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.
La tendenza ad una settimana di LU-VE Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di LU-VE Group
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 32,83 Euro con primo supporto visto a 32,43. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 32,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)