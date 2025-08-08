Milano 14:10
Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.

La tendenza ad una settimana di LU-VE Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di LU-VE Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 32,83 Euro con primo supporto visto a 32,43. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 32,17.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
