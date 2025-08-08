Milano 15:58
41.690 +0,72%
Nasdaq 15:58
23.549 +0,68%
Dow Jones 15:58
44.151 +0,41%
Londra 15:58
9.087 -0,16%
Francoforte 15:58
24.120 -0,30%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia

Giornata di guadagni per il settore utility italiano, che continua la giornata a 43.943,4 punti.
