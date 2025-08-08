Milano 10:20
41.652 +0,63%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:20
9.107 +0,06%
Francoforte 10:20
24.131 -0,26%

Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore alimentare italiano

Giornata di guadagni per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata a 84.490,69 punti.
