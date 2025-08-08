Piazza Affari: andamento sostenuto per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software
, che lievita del 2,24%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di TXT E-solutions
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di medio periodo di TXT E-solutions
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 34,78 Euro. Supporto a 33,73. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 35,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)