Milano 10:21
41.661 +0,65%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:21
9.106 +0,06%
Francoforte 10:20
24.131 -0,26%

Piazza Affari: andamento sostenuto per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, che lievita del 2,24%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di TXT E-solutions subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di TXT E-solutions ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 34,78 Euro. Supporto a 33,73. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 35,83.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
