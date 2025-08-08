Milano 10:21
Piazza Affari: il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari mostra un andamento leggermente negativo
In lieve calo il comparto del commercio in Italia, che continua la giornata sotto la parità a 109.684,64 punti.
