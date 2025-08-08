Milano 10:21
Piazza Affari: movimento negativo per Unipol

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che mostra un decremento del 3,33%.

L'andamento di Unipol nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico della società finanziaria e assicurativa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,85 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,53.

