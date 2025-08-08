Piazza Affari: movimento negativo per Unipol

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che mostra un decremento del 3,33%.
L'andamento di Unipol
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico della società finanziaria e assicurativa
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,85 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)