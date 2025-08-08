Milano
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 10.38
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per Unipol
Piazza Affari: performance negativa per Unipol
Migliori e peggiori
,
In breve
08 agosto 2025 - 09.35
Seduta in ribasso per il
Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che mostra un decremento del 3,33%.
Titoli e Indici
Unipol
-3,27%
