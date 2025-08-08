Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale complesso cantieristico al mondo
, con una variazione percentuale del 2,83%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fincantieri
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fincantieri
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,29 Euro. Primo supporto a 16,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)