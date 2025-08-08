Milano 14:11
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale complesso cantieristico al mondo, con una variazione percentuale del 2,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fincantieri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fincantieri evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,29 Euro. Primo supporto a 16,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 16,24.

