Milano
17:35
41.624
+0,56%
Nasdaq
17:44
23.528
+0,59%
Dow Jones
17:44
44.039
+0,16%
Londra
17:35
9.096
-0,06%
Francoforte
17:35
24.163
-0,12%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 18.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: risultato positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
08 agosto 2025 - 17.00
L'
Indice del settore telecomunicazioni
guadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 11.143,87 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: controllato progresso per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni in Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss
+0,54%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Telecommunications