Piazza Affari: scambi in positivo per il FTSE Italia All-Share Financials

Performance positiva per il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura precedente.
