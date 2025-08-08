Milano 10:21
41.661 +0,65%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:21
9.106 +0,06%
Francoforte 10:21
24.134 -0,24%

Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un rialzo del 2,66%.
