Piazza Affari si conferma la migliore in Europa a metà giornata

(Teleborsa) - Piazza Affari si conferma in vetta alle Borse europee
, evidenzia un buon vantaggio rispetto al resto d'Europa, in cui regna una maggiore cautela. A rendere prudenti gli investitori concorrono le incertezze
relative alle politiche commerciali di Trump
e le scelte relative alla successione alla Fed
. Fra i fattori di pressione anche il warning la ciato dal colosso riassicurativo tedesco Munich Re
.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,164. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,78%), raggiunge 64,38 dollari per barile.
In deciso ribasso lo spread
, che si posiziona a +82 punti base, con un forte calo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,43%. Tra le principali Borse europee Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,08%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,01%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,25%.
Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,83% sul FTSE MIB
, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,80% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 44.309 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,4%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,19%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Leonardo
(+1,54%), Pirelli
(+1,53%), Banco BPM
(+1,51%) e STMicroelectronics
(+1,47%).
I più forti ribassi si verificano su Unipol
, che continua la seduta con -3,27%in scia con il comparto assicurativo europeo.
Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli
, che registra una flessione dello 0,86%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Fincantieri
(+3,13%), WIIT
(+2,71%), Technoprobe
(+2,42%) e IREN
(+2,16%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su TXT E-solutions
, che continua la seduta con -4,48%.
Si muove sotto la parità RCS
, evidenziando un decremento dell'1,36%.
Contrazione moderata per Ferragamo
, che soffre un calo dell'1,18%.
Sottotono Caltagirone SpA
che mostra una limatura dell'1,12%.