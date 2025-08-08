Milano 14:11
41.725 +0,80%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:11
9.095 -0,06%
Francoforte 14:11
24.210 +0,07%

Piazza Affari si conferma la migliore in Europa a metà giornata
(Teleborsa) - Piazza Affari si conferma in vetta alle Borse europee, evidenzia un buon vantaggio rispetto al resto d'Europa, in cui regna una maggiore cautela. A rendere prudenti gli investitori concorrono le incertezze relative alle politiche commerciali di Trump e le scelte relative alla successione alla Fed. Fra i fattori di pressione anche il warning la ciato dal colosso riassicurativo tedesco Munich Re.

Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,164. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,78%), raggiunge 64,38 dollari per barile.

In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +82 punti base, con un forte calo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,43%.

Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,08%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,01%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,25%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,83% sul FTSE MIB, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,80% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 44.309 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,4%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+1,54%), Pirelli (+1,53%), Banco BPM (+1,51%) e STMicroelectronics (+1,47%).

I più forti ribassi si verificano su Unipol, che continua la seduta con -3,27%in scia con il comparto assicurativo europeo.

Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli, che registra una flessione dello 0,86%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Fincantieri (+3,13%), WIIT (+2,71%), Technoprobe (+2,42%) e IREN (+2,16%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su TXT E-solutions, che continua la seduta con -4,48%.

Si muove sotto la parità RCS, evidenziando un decremento dell'1,36%.

Contrazione moderata per Ferragamo, che soffre un calo dell'1,18%.

Sottotono Caltagirone SpA che mostra una limatura dell'1,12%.

