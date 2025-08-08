Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 19:25
23.569 +0,77%
Dow Jones 19:25
44.190 +0,50%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Pioggia di acquisti su Expedia, alza stime anno

Finanza
Pioggia di acquisti su Expedia, alza stime anno
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Expedia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.

A dare linfa al titolo è il rialzo delle stime sulle prenotazioni lorde da parte dell'agenzia di viaggi online: previste ora in crescita tra il 3% ed il 5%, per l'intero anno.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che il comparatore turistico mondiale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,74%, rispetto a +0,69% dell'indice del basket statunitense).

La tendenza di breve di Expedia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 206,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 228,1.
Condividi
```