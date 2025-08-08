Pioggia di acquisti su Expedia, alza stime anno

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Expedia
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.
A dare linfa al titolo è il rialzo delle stime sulle prenotazioni lorde da parte dell'agenzia di viaggi online: previste ora in crescita tra il 3% ed il 5%, per l'intero anno.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che il comparatore turistico mondiale
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,74%, rispetto a +0,69% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di Expedia
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 206,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 228,1.