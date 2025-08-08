PNRR, Commissione versa all'Italia settima rata

(Teleborsa) -che porta a oltre 140 miliardi di euro la somma complessivamente incassata.Il pagamento - si legge - s, tra i quali figurano importanti riforme come la legge sulla concorrenza, le misure per velocizzare i pagamenti della Pubblica Amministrazione e la revisione del servizio civile universale.L’incasso della settima rata, circa il 79% della dotazione finanziaria complessiva del Piano, a riprova del conseguimento di tutti gli obiettivi programmati.Tra gli obiettivi conseguiti con la settima ratatra cui l’implementazione delle infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica (SA CO I.3 e Tyrrhenian link), il potenziamento della flotta di autobus e di treni a emissioni zero per il trasporto regionale, dei nodi metropolitani e dei principali collegamenti nazionali, la riqualificazione di molte stazioni ferroviarie, oltre a misure significative per la cybersicurezza e per una migliore gestione delle risorse idriche. Di particolare rilievo in campo Salute l’attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), che hanno superato il target europeo delle 480 previste, il conferimento di 55.000 borse di studio agli studenti meritevoli meno abbienti per l’accesso all’Università, di 7.200 borse di dottorato nei settori della ricerca, della PA e della cultura e di 6.000 borse di dottorato innovative dedicate alle imprese."in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, con le Amministrazioni titolari degli interventi e con gli Enti territoriali, proseguirà l’impegno del Governo per conseguire gli obiettivi delle ultime due rate, anche attraverso l’adeguamento del PNRR al nuovo contesto geopolitico e alle attuali sfide economiche", si legge nella nota ufficiale.gue l'avvenuta presentazione della richiesta di pagamento dell'ottava rata, che consentirà di superare quota 153 miliardi di euro, circa il 79% della dotazione finanziaria complessiva del Piano, a riprova del conseguimento del 100% degli obiettivi programmati nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dalla Commissione". Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione,mmenta così il versamento odierno da parte della Commissione europea della settima rata del Pnrr pari a 18,3 miliardi di euro, che porta a oltre 140 miliardi di euro la somma complessivamente ricevuta. Il pagamento segue la valutazione positiva della Commissione, adottata lo scorso primo luglio, conseguente al raggiungimento di 64 obiettivi, distinti in 31 milestone e 33 target, tra i quali figurano importanti riforme, come la legge sulla concorrenza, le misure per velocizzare i pagamenti della Pubblica amministrazione e la revisione del servizio civile universale."Particolarmente significativo - prosegue il ministro Foti - è il traguardo relativo all'attivazione delle Centrali Operative Territoriali (cot), fondamentale punto di raccordo per assicurare continuità assistenziale, che ha superato di gran lunga il target europeo delle 480 previste, a conferma del progressivo avanzamento dei principali interventi della Missione Salute del Pnrr,