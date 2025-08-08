PNRR, Mase: "Al via nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli a zero emissioni"

(Teleborsa) - Ilha adottato il decreto attuativo che regola gli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici. L'intervento – fa sapere il Mase in una nota – è destinato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50mila abitanti e area di pendolarismo). L'iniziativa, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizioneL'obiettivo – spiega la nota – è favorire il, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell'aria. Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a euro 5."Con questo nuovo schema di incentivi – ha dichiarato il– vogliamo accelerare la transizione anche nel settore della mobilità privata e commerciale, supportando concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all'inquinamento. Grazie al PNRR, mettiamo in campo risorse importanti per favorire la diffusione dei veicoli a zero emissioni e contribuire a città più pulite e vivibili. Il sostegno è calibrato per chi ha redditi più bassi e per le microimprese, perché la transizione deve essere sostenibile anche dal punto di vista sociale".L'incentivo sarà riconosciuto alleper l'acquisto di un'auto elettrica (categoria M1), con unin base al valore ISEE; alle, per l'acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2), fino a un massimo di, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa "de minimis".Le richieste saranno gestite tramite unache consentirà la registrazione dei beneficiari, dei venditori aderenti all'iniziativa e la generazione dei bonus. Il contributo sarà erogato sotto forma diin fase di acquisto.Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma per l'accesso agli incentivi saranno comunicate con apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero.