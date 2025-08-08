Milano 7-ago
Spese reali famiglie Giappone (MoM) in giugno

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in giugno
Giappone, Spese reali famiglie in giugno su base mensile (MoM) -5,2%, in calo rispetto al precedente +4,6% (la previsione era -3%).
