Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 21:04
23.601 +0,91%
Dow Jones 21:04
44.194 +0,51%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Super Micro Computer in discesa a New York

In forte ribasso il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra un -3,92%.
