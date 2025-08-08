Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:44
23.528 +0,59%
Dow Jones 17:44
44.039 +0,16%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Trade Desk in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso scomposto per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che esibisce una perdita secca del 37,83% sui valori precedenti.
