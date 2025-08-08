Ucraina, confermato incontro Trump-Putin: sfuma ipotesi trilaterale

(Teleborsa) - Il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, ha confermato ieri la possibilità di un incontro la prossima settimana tra il presidentee il suo omologo americano,. La sede, già concordata, verrà annunciata più avanti dal Cremlino.Sembra escluso, almeno per il momento, un incontro allargato anonostante il presidente ucraino sia tornato ad invocarlo come unico modo di "trovare soluzioni concrete" per porre fine al conflitto e la Casa Bianca si sia dimostrata disposta a organizzarlo. Riguardo allache includa Zelensky, Putin ha affermato che si è ancora "lontani dal creare le condizioni" per un tale incontro. Più volte Mosca ha detto che un faccia a faccia tra Putin e Zelensky dovrebbe avvenire alla chiusura delle trattative per la pace.Ilha affermato che c'è "ancora molto lavoro da fare" prima del vertice russo-americano, che sarebbe il primo da quello del giugno del 2021 tra Putin e Joe Biden.Ricevendo al Cremlino ilPutin ha detto che proprio gli Emirati arabi uniti sarebbero tra "i luoghi del tutto adatti" per ospitare il vertice.Il Cremlino non ha fatto alcun cenno alla scadenza, in queste ore, dell'e all'eventualità che, in caso contrario, il presidente Usa ricorra a sanzioni contro Mosca.che ha avuto consultazioni telefoniche con il cancelliere tedesco, il presidente francesee la presidente della Commissione europeaha detto che "l'Europa deve essere tra i partecipanti" alle trattative per la fine di un conflitto in atto nel continente. "La posizione dell'Europa è chiara – ha cercato di rassicurarlo–. Sosteniamo pienamente l'Ucraina e continueremo a svolgere un ruolo attivo per garantire una pace giusta e duratura".Sullo sfondo dell'incontro tra Trump vi sono leche, secondo quanto annunciato dal presidente americano, dovrebbero scattate oggi prendendo di mira i paesi che si riforniscono dalla Russia, in particolare petrolio e armi. "Se scatteranno le sanzioni secondarie per la Russia "dipenderà da Putin" – ha detto Trump –. Sentiremo quello che ha da dire, dipende da lui, sono molto deluso da lui".