Unipol, Laterza: bene i conti, ma numeri record devono ancora arrivare

(Teleborsa) - "Il trimestre è andato molto bene, ma a differenza di alcuni amministratori delegati di altre compagnie, che hanno parlato di conti record, noi non abbiamo la possibilità di dire la stessa cosa. Per noi i numeri migliori della storia devono ancora arrivare, per cui se vi fidate di noi come nel passato li vedrete". Lo ha detto l'AD di Unipol, Matteo Laterza
, in conclusione della conference call sui risultati del primo semestre
.
Alla domanda se l'impatto positivo, di 170 milioni dalla vendita di azioni
della Banca Popolare di Sondrio
all'OPS
lanciata da BPER
, possa essere trasferito all'eventuale dividendo a fine anno
, Laterza ha spiegato che "sarà una componente positiva del risultato netto della società, anche se si tratta di una voce straordinaria. In termini di contributo dell'utile netto, ne sarà una parte e di conseguenza sarà una parte della somma totale possibile che noi potremmo utilizzare per il pagamento del dividendo, ma non e' un item ordinario. Siamo ad agosto e parlare del dividendo è davvero prestissimo
".