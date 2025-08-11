Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,47%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 44.031,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 44.256,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 44.480,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)