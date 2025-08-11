Milano 17:35
Analisi Tecnica: GBP/USD del 10/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un -0,01%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3475. Rischio di discesa fino a 1,3383 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3567.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
