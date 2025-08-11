Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:52
23.600 -0,05%
Dow Jones 19:52
44.007 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Risultato negativo per l'Hang Seng Index, con una flessione dello 0,89%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 25.049,2. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 24.701. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 24.543,1, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
