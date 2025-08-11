Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Allunga timidamente il passo l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,52%.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.806,7 e primo supporto individuato a 30.866,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32.746,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
